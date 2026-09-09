65,2 milyar liralık dev yatırım! AR-GE harcamalarının lider şirketi TUSAŞ

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki yükselişinin lokomotiflerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), araştırma ve geliştirme yatırımlarında bir kez daha Türkiye’nin lideri oldu.

Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından 13'üncü kez hazırlanan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket ile AR-GE merkezine sahip şirketlerin verilerinin değerlendirildiği araştırmada TUSAŞ, yaptığı dev yatırımla zirvedeki yerini korudu.

TUSAŞ'TAN AR-GE'YE 65,2 MİLYAR LİRA

Araştırmaya göre Türkiye'nin önde gelen 500 şirketinin toplam AR-GE yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı.

Bu yatırımın yaklaşık dörtte birini ise tek başına TUSAŞ gerçekleştirdi.

Şirket, 2025 yılında AR-GE faaliyetlerine 65 milyar 207 milyon 978 bin 740 lira kaynak ayırarak Türkiye'nin en fazla AR-GE harcaması yapan şirketi oldu.

TUSAŞ'ın AR-GE harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,6 arttı.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞINDAN HÜRJET'E

TUSAŞ'ın AR-GE yatırımları, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan çok sayıda stratejik projenin teknolojik altyapısını besliyor.

Şirket; KAAN Milli Muharip Uçak, HÜRJET, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, ANKA III, GÖKBEY ve T625 gibi hava platformlarının geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Yüksek teknoloji gerektiren projelerin aynı anda yürütülmesi, TUSAŞ'ın AR-GE bütçesinin büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

43 FAYDALI MODEL, 66 PATENT

TUSAŞ yalnızca yaptığı harcamanın büyüklüğüyle değil, AR-GE çalışmalarından ortaya çıkan fikri mülkiyet çıktılarıyla da öne çıktı.

Şirket, 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tesciliyle bu kategoride Türkiye'nin zirvesinde yer aldı.

TUSAŞ ayrıca 66 patentle araştırmanın patent sıralamasında dördüncü oldu.

AR-GE ÜRÜNLERİNDEN 58,9 MİLYAR LİRALIK İHRACAT

Araştırmada bu yıl ilk kez “AR-GE Ürünleriyle En Fazla İhracat Gerçekleştiren İlk 100” listesi de hazırlandı.

TUSAŞ, 2023-2025 döneminde kendi AR-GE çalışmalarından ortaya çıkan ürünlerden 58 milyar 932 milyon liralık ihracat geliri elde ederek Türkiye genelinde üçüncü sıraya yerleşti.

Bu rakam, AR-GE yatırımlarının yalnızca teknolojik kazanıma değil, Türkiye'nin ihracatına da doğrudan katkı sağladığını ortaya koydu.

SAVUNMA VE HAVACILIKTAN 245,1 MİLYAR LİRALIK İHRACAT

Araştırmanın sektörlere ilişkin sonuçlarında Türk savunma ve havacılık sanayisinin ulaştığı büyüklük de dikkat çekti.

Savunma ve havacılık şirketleri, AR-GE ürünlerinden gerçekleştirilen ihracatta 245,1 milyar liraya ulaşarak otomotivin ardından ikinci sırada yer aldı.

Böylece yüksek teknolojili savunma ürünlerinin Türkiye'nin ihracatındaki ağırlığının giderek arttığı bir kez daha ortaya çıktı.

5 BİN 100 KİŞİ AR-GE İÇİN ÇALIŞIYOR

TUSAŞ'ın teknoloji yatırımlarının arkasında büyük bir mühendislik ve AR-GE kadrosu bulunuyor.

Şirket bünyesinde 5 bin 100 AR-GE personeli görev yaparken bunların 1.190'ını kadın çalışanlar oluşturuyor.

TUSAŞ bu rakamlarla savunma ve havacılık sektöründe AR-GE alanında en fazla istihdam sağlayan ikinci şirket konumunda bulunuyor.

Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nın sonuçları, TUSAŞ'ın yerli ve milli savunma teknolojilerinin geliştirilmesindeki rolünün yanı sıra Türkiye'nin inovasyon ve yüksek teknoloji ekosistemindeki ağırlığını da ortaya koydu.