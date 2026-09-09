Trump'ın 11 Eylül yalanı! 'Enkazdayım' dedi meğer…

ABD Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yıl dönümünde anlattığı bir hikaye, geçmişteki televizyon kayıtlarının ortaya çıkmasıyla tartışma konusu oldu.

Trump, “Steel Across America” etkinliğinde yaptığı konuşmada, saldırıların ardından Dünya Ticaret Merkezi'nin enkaz alanında bulunduğu ve iki itfaiyecinin kendisini tehlikeli bölgeden çıkardığı izlenimi veren ifadeler kullandı.

Ancak Trump'ın 11 Eylül 2001 günü yaptığı canlı yayın bağlantısındaki kendi anlatımı, son açıklamasıyla çelişti.

“BENİ KALDIRIP BENİMLE KOŞMAYA BAŞLADILAR”

Trump, 25 yıl sonra saldırı gününü anlatırken iki itfaiyecinin kendisini kurtardığını söyledi.

ABD Başkanı o anları şu sözlerle anlattı:

“İki itfaiyeci, iri ve güçlü adamlardı. Beni kollarımın altından tuttular, ‘Buradan çıkman gerekiyor’ dediler. Beni kelimenin tam anlamıyla kaldırıp benimle birlikte koşmaya başladılar.”

Bu ifadeler Trump'ın saldırıların ardından enkaz bölgesinde bulunduğu yorumlarına neden oldu.

TRUMP'I 25 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ ELE VERDİ

Trump'ın 11 Eylül günü televizyona yaptığı telefon bağlantısı ise farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Trump, saldırıların gerçekleştirildiği gün WWOR-TV'ye telefonla bağlanarak Dünya Ticaret Merkezi'nde yaşananları anlattı.

Ancak o günkü anlatımında enkaz alanında olduğundan değil, saldırıyı bulunduğu binanın penceresinden gördüğünden söz ediyordu.

Trump canlı yayında şöyle konuşmuştu:

“Dünya Ticaret Merkezi'ne doğrudan bakan bir pencerem var… Büyük patlamayı gördüm.”

DÖNEMİN DANIŞMANI DA ANLATTI

The Washington Post'a konuşan Trump'ın o dönemki danışmanı Alan Marcus da 11 Eylül sabahına ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

Marcus, saldırının gerçekleştiği sabah Trump'ı özel telefonundan aradığını ve Trump'ın Midtown Manhattan'daki Trump Tower'da bulunan dairesinden televizyon yayınına bağlandığını doğruladı.

Trump Tower ile Dünya Ticaret Merkezi arasında yaklaşık 6 kilometrelik mesafe bulunuyor.

“ENKAZDAYDIM” HİKAYESİ TARTIŞMA ÇIKARTTI

Trump'ın 25 yıl arayla yaptığı iki anlatım arasındaki fark ABD'de tartışma başlattı.

2001'de saldırıyı penceresinden izlediğini anlatan Trump'ın, 25. yıl dönümünde iki itfaiyecinin kendisini tehlikeli bölgeden çıkarıp götürdüğünü söylemesi “O gün Trump gerçekte neredeydi?” sorusunu beraberinde getirdi.

Ortaya çıkan eski televizyon kaydı ve dönemin danışmanının anlatımı, Trump'ın saldırı anında enkazda bulunduğu yönündeki izlenimle uyuşmuyor.