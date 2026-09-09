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Gündem Tüm Türkiye bu skandalı konuşuyor! O işadamı, 18 yaşından küçük iki erkek çocukla otelde basıldı
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Tüm Türkiye bu skandalı konuşuyor! O işadamı, 18 yaşından küçük iki erkek çocukla otelde basıldı

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Tüm Türkiye bu skandalı konuşuyor! O işadamı, 18 yaşından küçük iki erkek çocukla otelde basıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Ş.T., bir otel odasında 18 yaşından küçük iki erkek çocuğuyla yakalanarak gözaltına alındı. Kan ve sürüntü örnekleri alınan şüphelinin adli işlemleri sürerken, suça göz yumduğu ve kayıtları gizlediği iddia edilen otel yönetimi hakkında da kapsamlı inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Ş.T., bir otel odasında 18 yaşından küçük iki erkek çocuğuyla yakalanarak gözaltına alındı. Kan ve sürüntü örnekleri alınan şüphelinin adli işlemleri sürerken, suça göz yumduğu ve kayıtları gizlediği iddia edilen otel yönetimi hakkında da kapsamlı inceleme başlatıldı.
Gelibolu'da infiale yol açan olay, 7 Eylül Pazartesi günü ilçede faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iş insanı Ş.T.’nin konakladığı odaya polis kamerası eşliğinde baskın düzenledi. Odada 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen iki erkek çocuğuyla birlikte yakalanan Ş.T., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 

İŞADAMINDAN KAN VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI

Gelibolu Gazetesi'nin haberine göre; emniyetteki ilk işlemlerinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli Ş.T.'den kan ve sürüntü örnekleri alındı. Şüpheli yeniden emniyete götürülürken, polis ekipleri olayın yaşandığı otel odasında da detaylı incelemelerde bulunarak delil topladı. Edinilen bilgilere göre, şüphelinin reşit olmayan çocuklarla birlikte odada yüksek miktarda alkol tükettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından otel çalışanları ve işletmecilerinin de ifadelerine başvuruldu.

 

OTEL YÖNETİMİNE GÖZ YUMDU İDDİASI

Ş.T.'nin reşit olmayan çocuklarla söz konusu otele daha önce de defalarca geldiği iddiaları üzerine gözler otel yönetimine çevrildi. İddialara göre, durumdan haberdar olan otel işletmecileri olaylara göz yumdu ve 18 yaşından küçük çocukların kayıtlarını polise bildirmemek amacıyla ayrı bir sistemde tuttu. Ayrıca, yaşananlardan rahatsızlık duyan personelin işletme sahipleri tarafından baskı altına alınarak sessiz kalmaya zorlandığı öne sürüldü.

 

EMNİYETTEN OTELE SORUŞTURMA

Ortaya atılan vahim iddiaların ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, bahsi geçen otel hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Otel kayıtlarını detaylı şekilde mercek altına alan ve çalışanların ifadelerini tek tek değerlendiren emniyet güçleri, otelde yaşanan bu suça ve istismara göz yuman tüm sorumluları ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını derinleştirerek sürdürüyor.

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