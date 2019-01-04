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Sosyal medyadaki poşet paylaşımlarına bakandan yorum

Paralı poşet uygulamasına geçilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yapamaya başladı. Sosyal medyadaki fotoğraf ve videolara ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tebessümle izliyoruz." dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 12:29
Sosyal medyadaki poşet paylaşımlarına bakandan yorum

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yapılan düzenleme ile, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan satılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Çevre ve Sanayi İstişare Toplantısı'nda konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal medya da videolar, gösterimler oluyor. Bizlerde tebessümle izliyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyadaki tepkiler

Ücretli poşet uygulaması 1 Ocak itibariyle resmen yürürlüğe girdi. Bir çok vatandaş uygulamaya tepki gösterirken, destekleyenler de eksik olmadı. Vatandaşlar, poşete 25 kuruş vermemek için kendince geliştirdiği yöntemleri Twitter'dan paylaştı.

İşte bazı paylaşımlar;

"El arabasıyla markete gidenler var''

Kurum, "Kampanya başladığından beri sosyal medyamızda da videolar, gösterimler oluyor. Bizlerde tebessümle izliyoruz. El arabasıyla markete gidenler var." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:29
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. paralı poşet uygulaması

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