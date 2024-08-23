Sosyal medyada zaman geçirmeyi tercih edenler yandı: Can sıkıntısı nedeni! Belli oldu
Sosyal medyada yayımlanan videolar, çeşitli içerikler dikkat çekerken sosyal medyada tüketerek geçirdiğimiz zaman gün geçtikçe artarken, konuyla ilgili yapılan araştırmalar da çeşitleniyor. Uzmanların uyarısı can sıkıntına yönelik yükselen riske dikkat çekti.
Sosyal medya platformlarında çeşitli içerikler tüketerek geçirdiğimiz zaman gün geçtikçe artarken, konuyla ilgili yapılan araştırmalar da çeşitleniyor.
Yeni yapılan bir araştırma, sosyal medyada ardı ardına kısa videolar izleyerek zaman geçirmenin can sıkıntısını azaltmak yerine, arttırdığını ortaya koydu. Toronto Scarborough Üniversitesi’nde yürütülen ve Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayımlanan bu araştırmaya göre, video izlerken dikkatimizin dağılması ve sıkılmamız arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor.
Araştırmayı yürüten Dr. Katy Tam, “İnsanlar, videolar arasında sürekli geçiş yaptıklarında ya da bir videoyu ileri geri sararak izlediklerinde, o videoya olan ilgileri azalıyor ve daha ilginç bir şey aramaya başlıyorlar. Bu da sıkılma duygusunun artmasına neden oluyor” diyor.
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