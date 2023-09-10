Sosyal medyada yayıldıkça yayıldı! Huzurlarınıza mülteci düşmanlarının son yalanı

Türkiye'de sığınmacılar üzerinden algı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak, Büyükçekmece'de Suriyeli şahsın 11 yaşındaki çocuğu defalarca bıçakladığına dair haberler ortaya atıldı.

Asılsız olduğu öğrenilen haberlere yalanlama ise gecikmedi.

İstanbul Valiliği, tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı bir Suriyelinin değil mahallede bulunan bir başka çocuğun gerçekleştirdiği açıklandı.

Olay "taş atma" meselesinden çıktı

O açıklamada şu ifadeler aktarıldı;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükçekmece İlçesi Ulus Mahallesi’nde 03.09.2023 tarihinde yaşanan ve iki çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayı sosyal medya mecralarında “11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı” şeklinde paylaşılmıştır. Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda;

Olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M. K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y’nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.’yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir.

Kamuoyuna "manipüle" uyarısı

Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.

Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.