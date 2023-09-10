  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl bir aptallık? Bu mağara kaçkınlarının derdi ne? Pembe mabatlılarda o "istif"i bozmaya hiç niyet yok

Başkan Erdoğan’dan peş peşe görüşmeler! Önce Selman sonra Sisi...

“Heeeeyt savulun, İyi Parti geliyor”muş!..

Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar

1700 yıl sonra tarih tekerrür etti! Yeniden başladı! Böylesi 2 bin yılda bir olur

Samsung, Hyundai, Kia gibi teknoloji ürünlerine sahipler ama Güney Kore basını şöyle diyor: SİHA teknolojisini Türkiye'den öğreneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Beklenen tarih netleşti! 13 Eylül'de geliyor! Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun

Türkiye şaha kalktı! Üretim 21,5 milyon ton oldu!

Erdoğan, Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti
Sosyal Medya Sosyal medyada yayıldıkça yayıldı! Huzurlarınıza mülteci düşmanlarının son yalanı
Sosyal Medya

Sosyal medyada yayıldıkça yayıldı! Huzurlarınıza mülteci düşmanlarının son yalanı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 14:36:00 - 2023-09-10 14:55:09

İstanbul Valiliği, "11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" başlıklı çarpıtılmış haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'de sığınmacılar üzerinden algı çalışmaları devam ediyor.

Son olarak, Büyükçekmece'de Suriyeli şahsın 11 yaşındaki çocuğu defalarca bıçakladığına dair haberler ortaya atıldı.

Asılsız olduğu öğrenilen haberlere yalanlama ise gecikmedi.

İstanbul Valiliği, tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı bir Suriyelinin değil mahallede bulunan bir başka çocuğun gerçekleştirdiği açıklandı.

Olay "taş atma" meselesinden çıktı

O açıklamada şu ifadeler aktarıldı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyükçekmece İlçesi Ulus Mahallesi’nde 03.09.2023 tarihinde yaşanan ve iki çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayı sosyal medya mecralarında “11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı” şeklinde paylaşılmıştır. Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda;

Olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M. K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y’nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.’yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir.

 

Kamuoyuna "manipüle" uyarısı

Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.

Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Suriyeli Yasin’in feci sonu…
O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Suriyeli Yasin’in feci sonu…

Yerel

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Suriyeli Yasin’in feci sonu…

CHP'li belediyenin Suriyelilere ırkçı tutumu! Arapça tabelaları kaldırıp iş yerlerini mühürlediler
CHP'li belediyenin Suriyelilere ırkçı tutumu! Arapça tabelaları kaldırıp iş yerlerini mühürlediler

Siyaset

CHP'li belediyenin Suriyelilere ırkçı tutumu! Arapça tabelaları kaldırıp iş yerlerini mühürlediler

Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar
Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar

Sosyal Medya

Bir grup faşist İzmir’li kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırdı! Fiziksel şiddet uygulayarak otobüsten attılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23