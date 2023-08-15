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Sosyal Medya Sosyal medyada viral oldu! Eşek köpeği kovalarsa ne olur?
Sosyal Medya

Sosyal medyada viral oldu! Eşek köpeği kovalarsa ne olur?

Yeniakit Publisher
2023-08-15 10:43:00 -

Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki bir çiftlikte köpeği kovalayan eşeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çiftçilik yapan Akif Metin, çiftliğindeki eşeğin kangal köpeklerini kovalamasını çektiği görüntü, sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya paylaşılan görüntü, kısa sürede yayıldı. Çiftçilik yapan Akif Metin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeğin komik videolarıyla fenomen olduğunu söyledi.

"Videolar büyük bir kitleye ulaştı"

Sosyal medya hesabında çiftlikteki eşeğin videolarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Metin, "Bir gün Çorum hayvan pazarına hayvan almaya gitmiştik. Orada yaşlı bir eşeği satmaya getirmişler. Bakımsızdı, bizde 'Hayrımız olsun' diye çiftliğimize aldık. Oda tabii güçlendikçe bize bile saldırmaya başladı. Hayvanlara karşı da bir saldırganlık huyu vardı. Bende o anları videolar çekerek sosyal medya hesaplarıma yükledim. Orada da videolar büyük bir kitleye ulaştı. Fenomen eşek oldu” dedi.

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