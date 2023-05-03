Sosyal medyada viral oldu... Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor! Ceyhun Kazancı bunu nasıl yapacak?

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, takıma yapılacak transferler hakkında konuşurken yollarını ayıracakları isimleri de açıkladı.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle:

"20-25 MİLYON EURO ALTI BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Gedson Fernandes’e resmi teklif yok. 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica’da. O nedenle 20-25 milyon Euro altı bizim için yeterli değil."

Hürriyet'e göre; "Gelecek sezon için en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmamız var. Orta sahalardan biri Josef’in yerini dolduracak 6 numara pozisyonu için olabilir. Diğeri Dele Alli’nin pozisyonu için olacak."

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"Nathan Redmond’un takımda kalma ihtamali %50. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir."

"BORİNİ İÇİN DEVRE ARASI TEKLİFİMİZ OLMUŞTU"

"Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in talebi olursa görüşürüz. Maxim için Gaziantep 2,5 milyon Euro istedi. Tekrar görüşmedik. Sezon sonu Şenol Güneş’in raporuna göre karar vereceğiz. Fakat bu şartlarda bonservisini almayı düşünmeyiz."

ATIBA DÖNEMİ SON BULUYOR

"Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak. Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar."

ATIBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah beyazlılara 2013-2014'te transfer olan ve ilk sezonundan itibaren istikrarlı performansıyla beğeni toplayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasıyla 3 kez dalya dedi.

Siyah-beyazlı ekipte 10. sezonunu yaşayan 40 yaşındaki futbolcu, 333 resmi karşılaşmada görev yaptı.

SÜPER LİG'DE 269 MAÇ

Atiba, Beşiktaş formasıyla SÜPER LİG'de 269 maça çıktı.

Tecrübeli futbolcu, 269 lig maçında 23 kez gol sevinci yaşarken 36 da asist yaptı.