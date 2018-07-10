Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 kişi gözaltında

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında; 10 Temmuz 2018 tarihinde il merkezinde 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.