Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 12 kişi gözaltında
Polis ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.10 Temmuz 2018 Salı 13:56
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Teröre Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında; 10 Temmuz 2018 tarihinde il merkezinde 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.
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