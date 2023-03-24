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Medya Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi Akpınar'dan skandal evlilik tavsiyesi
Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi Akpınar'dan skandal evlilik tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2023-03-24 16:04:00 - 2023-03-24 16:04:42

Laikçi Metin Akpınar'ın evlilikle ilgili skandal yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu iddia eden Akpınar, "Evlilik 20 sene sonunda yasal olarak bitirilmelidir" dedi.

Laikçi Metin Akpınar, katıldığı bir YouTube yayınında evlilikle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akpınar, "Evlilikler 20 sene sonunda yasal olarak bitirilmeli. İnsanlar üzülmez, ihanetler olmaz" diye konuştu.

Akpınar, şunları söyledi:

"Evlilik insan doğasına aykırıdır. 62 yıllık evli bir ağabeyiniz olarak söyleyeceğim şey bu. Ayrı kafa yapısında, ayrı cinste, belki ayrı eğitim almış, ayrı eğitim seviyesinde iki insanın bir ömür boyu aynı yerde pranga mahkûmiyetine kapatılması öze aykırıdır. Evliliğin anayasası özveridir. Evlenmemeli diyemem. Aşkı unutabiliyorsun. Beyin 20 senede siler. Evlilikler 20 sene sonunda yasal olarak bitirilmeli. Devam etmek istersen dilekçe veriyorsun devam ediyorsun. Ama bitmişse harika bir şey olur. İnsanlar üzülmez, ihanetler olmaz."

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Yorumlar

NİLHAN

FİKRİNİ SÖYLÜYOR YASALAŞTIRILSIN DEMİYOR :) HEY ALLAH IMMMMMMMM
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