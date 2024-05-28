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Yerel Sosyal medyada tartıştığı gençle buluştu! Canından oluyordu
Yerel

Sosyal medyada tartıştığı gençle buluştu! Canından oluyordu

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:20:44 - 2024-05-28 12:20:44
Sosyal medyada tartıştığı gençle buluştu! Canından oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kavgada sosyal medyadan tartıştığı genci pompalı tüfekle yaralayan saldırgan tutuklandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. (23), sosyal medyada A.B. (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki şahıs da birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar. A.B., aracıyla Yeşilbursa Caddesi'ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.B. aracından aldığı pompalı tüfekle D.T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis, şüpheli A.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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