Sosyal medyada linç edilen şahsın masum olduğu ortaya çıktı! Halkı, yalanlarla galeyana getiriyorlar

Odatv'de yer alan habere göre, İstanbul Beylikdüzü'nde cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen şüpheli çocuk ölümünde adli tıp raporu hazırlandı. 2 katlı bir apartmanın üst katından düşerek öldüğü ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu Erva Y.'nın ölümü ile ilgili hazırlanan raporda çocuğun, “Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama” nedeniyle öldüğü belirtildi. Kız çocuğunun adlı tıp muayenesinde cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı öğrenildi. Sosyal medyada ise şüpheli şahıs linç edildi.

Beylikdüzü'de Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi çocuğunu komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümü "şüpheli" olarak kaydedildi

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan çocuk, entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak, hayata döndürülemedi. Çocuğa müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Raporda çocuğun vücudunda istismara uğradığını gösteren belirtiler olduğu aktarıldı. Bu raporla çocuğun ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi.

Adli tıp raporu ortaya çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrası rapor hazırlanarak, başsavcılığa gönderildi. Raporda çocuğun 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi. Çocuğun hastanedeki adli muayene raporunda yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu raporlarında doğrulanmadı. Raporda çocuğun cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı tespiti yer aldı.

Küçük kızın cenazesinde yapılan kapsamlı incelemelerde, bir başkasına ait DNA bulgusuna da rastlanmadı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, çocuğun ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre soruşturmayı tamamlaması bekleniyor.

Sosyal medya halk aslı astarı olmayan konularda galeyana getirilmeye çalışılıyor

Öte yandan sosyal medyada bazı şahısların kışkırtmasıyla, henüz aslı astarı belli olmayan konularda vatandaşlar linçlere maruz kalıyor. Yalan mı gerçek mi olduğu bilinmeyen konularda halkın galeyana getirilmeye çalışılması dikkat çekiyor.