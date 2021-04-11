Sosyal medyada laiklik kaldırılsın talebi

Son dönemde yeni anayasa tarıtşımlarıyla birlikte 'Laikliğe gerek var mı yok mu?' sorusu tartışılmaya başlandı.

Laikliğin kaldırılmasını isteyen bazı vatandaşlar Sosyal medya platformu Twitter üzerinde #Laiklikkaldırılsın başlığı açıldı.

Büyük ilgi gören başlığa binlerce mesaj atıldı. Laikliğin kaldırılmasını isteyenler birçok tweet attı.

Çamlı da laiklik kaldırılsın istedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Laiklik ihdasının 93. yıldönümü" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çamlı, "Din ve vicdan hürriyeti kostümü ile takdim edilmiş fakat İslam'ı red, gavurluğu cebr edici, inanca zulüm aracı olarak uygulanışlarına da gani bir şekilde şahit olduğumuz, kılık kıyafete hatta kıla tüye bile burnu sokucu hale bürünebilen, 'laiklik' anlayışı yönetici aklın inisiyatifine terk edilemez. Hiçbir ön kabul olmaksızın masaya yatırılması, gözden geçirilmesi gereken, mühim anayasal bir madde ve problemdir. Eşine benzer bir uygulamasına rastlanılmayan, uygulamasıyla Türkiye tarihi gayet açık ve ortadadır" açıklamasını yaptı.