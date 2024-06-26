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Sosyal Medya Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Allah’ın emri tesettüre öyle bir yorum yaptı ki…
Sosyal Medya

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Allah’ın emri tesettüre öyle bir yorum yaptı ki…

Yeniakit Publisher
2024-06-26 12:46:00 -

Sosyal medyada yayılan bir video izlenme rekorları kırıyor… Genç kız Tesettür ile Covid arasında öyle bir bağlantı kurdu ki sunucu “Wow!!... Çok vurucuydu...” diye hayretini ifade etmek zorunda kaldı.

Bir TV programına katılan tesettürlü genç kız “Covidde 14 gün içeride kalın dediler, biz buna esaret demedik. Çünkü sonunda özgür olacaktık. Allah'ın rızası için tesettürde kalmaya da esaret diyemeyiz.” Diye bir örnekleme yapınca sunucu hayranlık içerisinde “Wow!!... Çok vurucuydu...” diyerek genç kızdan söylediklerini tekrar etmesini istedi.

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılarak binlerce kişi tarafından beğenildi.

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