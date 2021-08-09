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Medya Sosyal medyada hızla yayılan iddia! "Haluk Levent öldü mü?"
Medya

Sosyal medyada hızla yayılan iddia! "Haluk Levent öldü mü?"

Sosyal medyada hızla yayılan habere göre; 52 yaşındaki sarkıcı Haluk Levent'in öldüğü iddia edildi. Haberlere ilişkin Levent açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 16:10:00 -
Sosyal medyada hızla yayılan iddia! "Haluk Levent öldü mü?"

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, pek çok ünlü isim gibi sosyal medyada yayınlanan yalan haber üzerine 'öldü' iddialarına maruz kaldı.

Levent, sosyal medyada hakkında çıkan "öldü" haberlerine çok sert tepki gösterdi.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden Haluk Levent, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulundu.

İşte Haluk Levent'in o açıklaması:

''Her saat twit attığım halde görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan.

Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?

Haa bu arada ölmedim yemin edebilirim :) ''

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