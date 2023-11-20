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Dünya Sosyal medyada herkes "kafa derisi patlama" videosu göndermeye başladı! Aman dikkat, yapmayın
Dünya

Sosyal medyada herkes "kafa derisi patlama" videosu göndermeye başladı! Aman dikkat, yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:13:00 -

Sosyal medyada son günlerde herkes birbirine "kafa derisi patlama" olarak yayılan işlemini gösteren bir video göndermeye başladı

Alternatif tıp yöntemleri kimi zaman doktorlar tarafından kimi zaman kabül edilse de bazı uygulamalar akıl alır gibi değil. Sosyal medyada yayılan bir video da yayılan bir görüntü de onlardan biri oldu.

Hangi rahatsızlığa alternatif olarak uygulandığı bilinmeyen bu uygulamaya görenleri hayrete düşürüyor. Bir tutam saç çekilerek kökü kafa derisinden kopartılıyor.

“Kafa derisi patlatma” olarak bilinen bu eylem tıp uzmanları tarafından önerilmemektedir. Duyulan patlama sesi, galea aponeurotica adı verilen yumuşak bir doku tabakasının kafatasından ayrılmasıdır. Bilimsel kanıtlar, sözde iyileştirici etkilerini desteklemiyor.

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