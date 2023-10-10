Sosyal medyada hedef alındı! İmamlar Togg’a binemez mi?

“Müslüman fakir olur” algısını yıllarca filmlerle insanlara aşılayan seküler kesim, cami imamının Togg aldığını görünce deliye döndü!..

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Togg kullanan bir gence mesleği sorulduğu zaman, babasının cami imamı olduğunu ve aracın da babasına ait olduğunu söylediği görüldü.

Söz konusu video kemalistler tarafından yoğun olarak paylaşıldı ve cami imamının Togg’a sahip olması üzerinden tüm mütedeyyinler hedef alındı. Algıcı ahlaksızların, bir mütedeyyinin Togg sahibi olmak için hırsız olması gerektiği intibaı uyandırmaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı!..

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