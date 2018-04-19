Sosyal medyada hakaret etmek psikolojik şiddettir

Prof. Dr. Haluk Sava, "Şiddetin teknik tanımının ötesinde, sosyal medyada böyle bir şiddet var, hepimizin zaman zaman uyguladığı. Sonuçta insanlar hoşlanmadıkları bir şeye aşağılayıcı bir dille yanıt veriyorlar. Ben de yaklaşık bir buçuk yıldır twitter kullanıyorum. Pek çok şey dikkatimi çekti . Ancak özellikle kadın Twitter kullanıcıların, çok açık bir şekilde küfür kelimeleri kullanmaları ya da küfür kısaltmaları kullanmaları benim için çok şaşırtıcı oldu. Böyle durumlara sosyal medyada rastlayınca şaşırdım, utandım, sıkıldım. Tabi bu bir sürpriz değil ancak insanı “niye böyle oluyor” diye düşündüren bir konu. Hatta benim yazdığım bir twite, bir bayan twitter kullanıcısı, bir kitaptan gönderme yapmış. Açtım baktım, kitap tamamen argo üzerine kurulu bir kitap. Şaşırdım, sonuçta bir kadın niye bundan bahseder, niye argoya başvurur. Cevap vermeden önce o kişinin profiline ve yazdıklarına baktım. Muhatabım kim tanımak istedim. Çünkü cevap vermenin böyle de bir sorumluluğu var. Ve bu durumu çocuksu buldum. Çocukların küfürlü ya da argo kelimeleri ilk öğrendiklerinde ve kullandıklarındaki sevince benzettim bu durumu. Oldukça tuhaf bir durum. Niye böyle ? Psikanalitik bir duruşu benimsemesem de bu biraz psikanalitik boyutu çağrıştırıyor. Bu bir çocuksuluk…" olarak değerlendirdi.

"SOSYAL MEDYADA MALİTEYSİZ İLETİŞİM KURULUYOR"

Savaş, "Sosyal medyada kurulan ilişkiler, gündelik gerçek kimliklere ve ilişkilere göre daha az masraflı ve maliyeti çok daha düşük. Mesela bir yakınınızın cenazesiyle ilgilenmeniz gerekebilir, hastayla ilgilenmeniz gerekebilir. Ama sosyal medyada bu daha kolay, bir başın sağ olsun, geçmiş olsun demek yeterlidir. Bu bir ödüllendirme mekanizması sonuçta. Sosyal medya, daha steril yaşayan insanlar için daha avantajlı bile olabilir. Az sayıda insanla görüşen insanlar için bir imkan olabilir. Özellikle, Kanada gibi memleketlerde, 300-500 kilometre ötede bir kasaba ya da şehrin olduğu yerlerde, bir anda tüm dünyaya açılma gibi bir imkan sağlıyor."dedi.

"REFAH DÜZEYİ ARTTIKÇA İNSANİ MUAMELE DE ARTMALI"

"Tatarların bir atasözü var: “Yokluk talaştıra, varlık barıştıra” Yoklukta savaş edilir, varlıkta barış vardır. Belli bir düzeyin altında, kaynaklar azalmışsa kesin dövüşülür. Bence bu coğrafyanın sorunu bu. İslam dünyası neden böyle deniliyor. Sebebi açık, çünkü İslam dünyası fakir. Petrolü bir kenara koyduktan sonra, Müslüman dünyası gerçek anlamda ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ekonomik refahı kaybettikten sonra savaşmak, didişmek, hukuka riayet etmemek çok olası durumlar. Bu anlamda ortalama refahı arttıracak her türlü tedbir, birbirimize karşı olan tutumlarımızı da iyileştirecektir. Refah düzeyi arttıkça, insani muamele ve hoşgörü de artar. Ben bu durumun örneğini Arap ülkeleri içinde Lübnan’da gördüm. Beyrut’ta sokakta arabalar yaya görünce duruyorlar mesela. Ancak başka herhangi bir Müslüman ülkede, Türkiye’de buna dahil, bu anlayışı göremiyoruz." diyen Prof. Dr. Haluk Savaş maddi olarak gelişmenin kişisel olarak gelişmekte bir etkisinin olmadığını ifade etti.