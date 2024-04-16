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Yaşam Sosyal medyada gündem oldu! İşçi, kargaya sitem etti
Yaşam

Sosyal medyada gündem oldu! İşçi, kargaya sitem etti

Yeniakit Publisher
2024-04-16 16:42:00 -

İstanbul Hadımköy'de bir işçi, yuva yapmak için çalı toplayan kargalara isyan etti.

Hadımköy'de yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara isyan eden çalışan o anları sosyal medyada paylaştı. Kargaları şikayet eden çalışan, "Her gün bunları süpürmekten gına geldi. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diyerek yüzleri gülümsetti.

Hadımköy'de bulunan bir işyerinde yuva yapmak için işyeri önüne çalı, poşet ve çivi gibi şeyleri toplayan kargalara işyeri çalışanı isyan etti. Topladıkları çalıların işyerinin önünde birikmesiyle çalışan kargaları şikayet ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Videoda kargaları şikayet eden çalışan, "Bu kargaları şikayet ediyorum artık. Beni hayattan soğuttular. Yuva yapacak diye şuraya topladıkları malzemelere bak. Her gün bunları süpürmekten gına geldi. Yuva yapacağım diye böyle şeyler toplanır mı bunlar hep inşaat malzemeleri. Bu vidayı nasıl kaldırıyorlar. Bunlar ağır. Bıçak bile getirmişler. O değil maaşlarımızı da etkiliyor. Patron 'kargalar kadar çalışmıyorsunuz' diyor. Bu işin sonunu getirmek lazım" diye konuştu. Video sosyal medyada gündem olurken izleyenlerin ise yüzleri güldü.

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