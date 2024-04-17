  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Samimi olmak istiyorum’ deyip her şeyi açıkladı: Yunan savunma bakanından Türkiye itirafı!

Mikroplastiklerin bağırsak duvarını aşarak organlara dağıldığı tespit edildi: Tüm organlarımız tehlikede

Hakan Fidan ile Heniye arasında sürpriz görüşme!

İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' uyarısı!

Zamparalıktan çocuk yaptığı iddia ediliyor! ‘İlkelerin olacak’ yazan Dündar'a tokat gibi cevap

Neye uğradıklarını şaşırdılar! CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste Ak Parti sürprizi

Teknolojide dünya devi 5 bin personeli işten çıkaracak! Türkiye’de de bir sürü çalışanı var

YSK Hatay, İskenderun ve Ordu için kararını verdi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: O para cebinizde kalacak!

2024’ün parlayan yıldızı Göbeklitepe, yerli ve yabancı turisti cezbediyor: Göbeklitepe ziyaretçi rekorlarını altüst etti
Sosyal Medya Sosyal medyada gündem oldu! İran Çevik Kuvvet aracı ülkenin askeri liderlerine su sıktı
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! İran Çevik Kuvvet aracı ülkenin askeri liderlerine su sıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 23:58:00 -

İran'daki Ordu Günü geçit töreni sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Geçiş yapan çevik kuvvet kontrol aracı, İran'ın askeri liderlerinin bulunduğu alana yanlışlıkla su sıktı.

O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevik kuvvet aracının tazyikli suyu askeri liderlerin üzerine sıktığı görülüyor.

Yanlışlıkla yaşandığı belirtilen olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek
ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek

Dünya

ABD'den İran açıklaması: Kararı İsrail verecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan İran İsrail gerginliğini yorumladı! Gerilimin müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir
Erdoğan İran İsrail gerginliğini yorumladı! Gerilimin müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir

Gündem

Erdoğan İran İsrail gerginliğini yorumladı! Gerilimin müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir

İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı
İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Gündem

İran-İsrail derken Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar! Can kaybı 34 bine ulaştı

Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!
Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!

Gündem

Dünya İran'la gerilimi konuşurken İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor!

İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...
İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...

Gündem

İranlı yetkililer, Erdoğan'ın ekibiyle birlikte namaza durmadı! Sonrasında Türk yetkililer öyle bir şey yaptı ki...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23