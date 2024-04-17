Sosyal medyada gündem oldu! İran Çevik Kuvvet aracı ülkenin askeri liderlerine su sıktı
İran'daki Ordu Günü geçit töreni sırasında ilginç bir olay yaşandı.
Geçiş yapan çevik kuvvet kontrol aracı, İran'ın askeri liderlerinin bulunduğu alana yanlışlıkla su sıktı.
O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde çevik kuvvet aracının tazyikli suyu askeri liderlerin üzerine sıktığı görülüyor.
Yanlışlıkla yaşandığı belirtilen olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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