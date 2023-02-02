Sosyal medyada gündem olan uçakta namaz görüntüsü!
Seyir halindeki bir uçakta namaz kılan Müslümanlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoya, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın akıllara kazınan sözlerini ekledi: İman varsa imkan da vardır!
Yeniakit.com.tr
İsmailağa cemaatine yakınlığıyla tanınan Fatih Şahin, sosyal medya hesabından uçakta seyahat ettikleri videoyu paylaştı.
Şahin'in paylaştığı videoda, seyir halindeki uçakta, namaz kıldıkları anların görüntüsü yer aldı.
Almanya'da yaşayan Şahin, video paylaşımına, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın akıllara kazınan sözlerini ekledi: İman varsa imkan da vardır!