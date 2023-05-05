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Siyaset Sosyal medyada gündem olan konuşma! Eğer Kılıçdaroğlu ile karşılaşırsam…
Siyaset

Sosyal medyada gündem olan konuşma! Eğer Kılıçdaroğlu ile karşılaşırsam…

Yeniakit Publisher
2023-05-05 10:51:00 -

PKK/HDP destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Seçimlere kısa bir süre kala, seçmen kararını netleştirdi. Oy vereceği cumhurbaşkanı adayını yerli ve milli politikalara göre belirleyecek olan seçmen CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki üstüne tepki gösteriyor.

Son olarak bir vatandaşın sosyal medyada yayılan görüntüleri oldukça ses getirdi.

Söz konusu videoda seçmen şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu seninle bir yerde karşılaşacağız. İnşallah karşılaşırız. Ona iki kelime laf söyleyeceğim. FETÖ'nün adamısınız, PKK'nın adamısınız, CIA'in adamısınız, Amerika'nın çocuklarısınız, biliyoruz. Ecevit olsaydı o da Cumhur İttifakı'nı desteklerdi. Dalga mı geçiyorsunuz, her ay kimin parasıyla altın vereceksiniz? Selahattin Demirtaş 53 kişinin ölümüne sebep olan kişi, nasıl çıkarırsınız siz onları? İBB Başkanı nerede? Ülke bir gecede iflas etti. Bunları ne çabuk unuttuk biz yahu?

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Yorumlar

isimsiz

sosyal medya twitter de buna benzer ne videolar var erdoğanın aleyhinde tabi siz akp desteklediğiniz için o videolar röportajlar için üç maymunu oynuyorsunuz ama unutmayın merak edenler o videoları bir şekilde ulaşıyor
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