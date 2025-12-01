Sosyal medyada fırtına gibi esen yeni lezzet: “Baklava burger” çılgınlığı

Sosyal medyada evde yapılan tarif furyasına bir yenisi daha eklendi. Daha önce kıymadan ev döneri ve Adana kebabı videolarıyla büyük ilgi toplayan kullanıcılar, şimdi de milföy hamurundan ‘baklava burger’ yaparak deneyimlerini paylaşıyor.

İncecik açılan milföy katmanları, Antep fıstığı ve kaymakla birleştirilerek burger şeklinde sunuldu. Hem görüntüsü hem de tabakta duruşuyla gerçek burgeri andıran bu tatlı versiyon, kısa sürede yüz binlerce kez paylaşıldı.

Dubai çikolatasına rakip gösterilen ev yapımı baklava burger, hem pratikliği hem de yaratıcılığıyla sosyal medya tarif trendlerinin yeni gözdelerinden biri olmayı başardı.

BAKLAVA BURGER TARİFİ

• 4–5 adet milföy hamuru

• 2 yemek kaşığı tereyağı

Fıstık tabanı için:

• 1 su bardağı kırılmış Antep fıstığı

• Şekerle yapılmış şerbet

Krema / kaymak için:

• 200 g kaymak

YAPILIŞI

1. Milföyleri oda sıcaklığına getir, üst üste koy ve her katına tereyağı sür. Ne kadar çok milföy o kadar kabarık burger

2. Fıstık tabanı için ezdiğin fıstıkları yay

3. Burgerin kapağını ve fıstıklı tabanın üstüne koy 180 derece pişir

4. Kaymağı veya hazırladığın kremayı fıstık tabanının üzerine sür, kapağını üstüne ekle

5. Fıstık tozu ile süsle.

İsteğe bağlı: Dondurma, bal veya çikolata sosu ile servis edilebilir.