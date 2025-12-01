  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Rusya'dan 'KAIROS' ve 'VIRAT' Mesajı: Saldırıları terör eylemi olarak kınadılar

KIZILELMA'nın füzesi dünya basınında: Türkiye yeni bir çağ başlattı

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Beşiktaş, zorlu deplasmanda hata yapmadı

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun
Gündem CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!
Gündem

CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin sokak köpekleri itirazı: AYM'den son dakika kararı!

CHP'nin sokak köpekleri ile ilgili mecliste yapılan düzenlemeye yaptığı iptal başvurusu AYM tarafından reddedildi. İptal kararı oy birliğiyle alındı.

Türkiye dün yine vahşi bir köpeğin saldırısı ile yaralanan günahsız çocukların gözyaşları ile sarsıldı. Türkiye'deki bu büyük problemin çözümüne yönelik geçtiğimiz yıl atılan adımlar neticesinde TBMM'de çıkartılan yasaya en büyük itiraz CHP'den gelmişti.

Sokak hayvanlarının toplanması, islahı ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına yönelik yapılan düzenlemeler için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne(AYM) başvurdu.

CHP'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

CHP'nin iptalini istediği düzenlemelere ilişkin mahkeme kararını verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre CHP'nin iptal başvurusu reddedildi.

Mahkeme birçok madde için iptal başvurusu yapan CHP'nin taleplerinin çoğunu oy birliği ile reddetti.

"İPTAL TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"1. Mahkememiz çoğunluğu tarafından; 7527 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "... 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında..." ibaresinin ‘...kanuni istisnalar hariç..." şeklinde değiştirilmesinin; Kanunun 5. maddesiyle 5199 sayılı Kanunun 13. maddesine eklenen ikinci fıkranın ve 13. maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Öldürme esas ve usulleri..." ibaresinin "Öldürme ve ölanazi işlemine ilişkin esas ve usuller..." şeklinde değiştirilmesinin; 6. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinin; Birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Tibbî... " ibaresinin "Kanunî ve tıbbî..." şeklinde değiştirilmesinde bulunan "Kanuni..." ibaresinin; 7. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının; değiştirilen (b) bendinde yer alan; "...her türlü önlemi almak, " ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve söz konusu kurallara yönelik iptal talebinin reddine karar verilmiştir."

Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı
Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı

Yaşam

Aracın etrafını bir anda köpekler sardı! 4 minik yaramaz 14 kilometre boyunca böyle yolculuk yaptı

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’
Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

Aktüel

Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Merak ediyorum! Bu CHP her hayırlı işe nasıl oluyor da karşı çıkıyor. Acaba ayık gezmediklerinden mi ?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23