CHP’li Murat Emir hâlâ suskun! Sessizlik şaibeleri büyütüyor

Gazetemiz Akit’in, 19 Kasım tarihinde ‘CHP’li Murat Emir’in serveti dudak uçuklatıyor’ manşetiyle gündeme getirdiği ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen haberin ardından CHP Grup Başkan Vekili Emir sessizliğe büründü. Ankara’nın muhtelif semtlerinden Antalya Serik’e kadar Türkiye’nin farklı bölgelerinde onlarca taşınmaz satın aldığı ortaya çıkan Emir’in, milletvekili maaşıyla ve göz doktoru gelirleriyle bu kadar mal varlığını nasıl edindiği merak konusu oldu. Diğer yandan Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğan Emir, servetinin kaynağına ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı. Akit’in haberinin ardından kamuoyunda Emir’in bu mal varlıklarını nasıl edindiğine yönelik tartışmalar büyürken, Emir’in sessizliği “şaibe” iddialarını daha da güçlendirdi. Uzmanlar, “Emir susma” çağrısında bulunurken, konuyla ilgili ulaştığımız Cem Küçük de, şunları dile getirdi:

“Hatırlarsanız, 2024 seçimleri sürecinde Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili “yarısı onun” yorumları yapılmış, hatta bu nedenle seçim kaybettiği bile iddia edilmişti. Muhalefet o dönem hükümeti sert şekilde eleştirerek, “Bu servet nereden geliyor?” diye sormuştu. Ben bugün aynı soruyu Murat Emir için soruyorum. Çünkü konuşulanlara bakılırsa Ankara’nın diğer yarısının da Murat Emir’e ait olduğu öne sürülüyor. Peki bu para nereden geliyor? Bu bir. İkincisi, Emir’in Serik’te de çok sayıda taşınmazının bulunduğu belirtiliyor. Bu kadar taşınmaz ve bu kadar servet sadece göz doktorluğu geliriyle elde edilebilir mi? Ülkede çok sayıda göz doktoru var, muayenehane işletenler var; hiçbiri bu düzeyde bir servete ulaşmıyor. Dolayısıyla Murat Emir’in bu mal varlığının kaynağını açıklaması gerekir. Açıklamazsa kamuoyu nezdinde vebal altında kalır.”

