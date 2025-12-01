  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Galatasaray taraftarı Kadıköy’e geliyor
Spor

Galatasaray taraftarı Kadıköy’e geliyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray taraftarı Kadıköy’e geliyor

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy yolculuğuna başladı.

RAMS Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle maçın oynanacağı Chobani Stadı'na hareketi.

Alanda taraftarlarla birlikte olan Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bora Bahçetepe, 4 yıldır Kadıköy'den iyi sonuçlarla ayrıldıklarını hatırlatan, "Yine taraftarlarımızla, futbolcularımızla, hocamızla ve yönetimimizle oraya gidiyoruz. 3 puanı alacağımızdan umutluyuz ve eminiz. Galatasaray, sonunda şampiyon olacaktır. Şampiyon olmak için de önümüzdeki engelleri aşarak ilerliyoruz. Yine bugün 3 puanı alıp döneceğimizden eminim." diye konuştu.

 

Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği olduğunu aktaran Bahçetepe, "Bu değişiklik, tansiyonu biraz indirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, her zaman Türkiye'nin temposu, gerilimi ve aksiyonu en yüksek olan maçlarıdır. Buradan ne kadar sakin de gitsek, stada oturunca ve takımlar sahaya çıkınca atmosfer yükselecektir. Tek temennim, kimsenin canı yanmasın ve sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. Biz, kazanmayı hedefliyoruz. Kazanıp, 3 puanı alalım. Beklentim budur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Okan Buruk'un planı ortaya çıktı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Okan Buruk'un planı ortaya çıktı!

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Okan Buruk'un planı ortaya çıktı!

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Gündem

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...
Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Gündem

Fenerbahçe Coca Cola ile olan anlaşmasını ısrarla sürdürüyor! Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray geri çekti...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 11'ler
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 11'ler

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 11'ler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23