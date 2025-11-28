  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kırmızı bültenle aranan suçlular Türkiye'ye iade edildi! Bakan Yerlikaya: “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz”

Fondaş medyadan ‘vicdansız aklama’

CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel her fırsatta milli medyayı yargılayacağız nutukları atıyor! Gazeteciyi çürütmek de küfürbazı kollamak da CHP’nin işi

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Konut seferberliğinde yeni eşik! Bakan Kurum rakamları açıkladı!

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı

CHP’de fırtına büyüyor! Özel’in kapısına dayanan yeni isyan gündemi sarstı!

Araçlar için el konma riskine dikkat çekilirken Ticaret Bakanlığı devreye girdi 2'nci el araçta kriz!

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi
Gündem Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…
Gündem

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV, habercilikteki cesur ve gür sesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Televizyon haberciliğinin usta ismi Erkan Tan, artık Akit TV Ana Haber bültenini sunacak.

Akit TV Ana Haber, cesur, adil ve milletten yana bir yayıncılık anlayışıyla yurt ve dünya gündemindeki tüm gelişmeleri bundan sonra izleyicilerine Erkan Tan ile ulaştırıyor.

Yayın Tarihi ve Saati

Başlangıç Tarihi: 1 Aralık'tan itibaren

Yayın Günü: Hafta İçi Her Gün

Yayın Saati: 18:30

 

Erkan Tan, Akit TV izleyicilere seslendi:

"Artık bundan böyle sizlerle Akit Televizyonu'nun ekranlarında buluşuyoruz. Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeler, farklı bakış, özgün yorum... Cesur, adil ve milletten yana."

 Habercilik Vizyonu

Akit TV Ana Haber, yurt ve dünya gündemindeki tüm gelişmeleri, cesur, adil ve milletten yana bir yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Güncel gelişmeleri kaçırmamak için 1 Aralık'tan itibaren hafta içi her gün saat 18:30'da Erkan Tan ile Akit TV Ana Haber'i takip edebilirsiniz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23