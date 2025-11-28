Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

Akit TV Ana Haber, cesur, adil ve milletten yana bir yayıncılık anlayışıyla yurt ve dünya gündemindeki tüm gelişmeleri bundan sonra izleyicilerine Erkan Tan ile ulaştırıyor.

Yayın Tarihi ve Saati

Başlangıç Tarihi: 1 Aralık'tan itibaren

Yayın Günü: Hafta İçi Her Gün

Yayın Saati: 18:30

Erkan Tan, Akit TV izleyicilere seslendi:

"Artık bundan böyle sizlerle Akit Televizyonu'nun ekranlarında buluşuyoruz. Yurttan ve dünyadan sıcak gelişmeler, farklı bakış, özgün yorum... Cesur, adil ve milletten yana."

Habercilik Vizyonu

Akit TV Ana Haber, yurt ve dünya gündemindeki tüm gelişmeleri, cesur, adil ve milletten yana bir yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Güncel gelişmeleri kaçırmamak için 1 Aralık'tan itibaren hafta içi her gün saat 18:30'da Erkan Tan ile Akit TV Ana Haber'i takip edebilirsiniz.