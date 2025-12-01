Parti meclisi değil yıkım ekibi!

Buğra Kardan İstanbul

Tokatçılara hamilik yapan CHP’de A takımı aynı kaldı. Kukla Genel Başkan Özgür Özel, vitrini vurgunculukta mahir olan, İslâm karşıtlığına ve LGBT şakşakçılığına doymayan, Türkiye’nin bağımsız dış siyasetine katlanamayan, tarihi ‘Terörsüz Türkiye’ projesini akim kılmak için didinen figürlerle doldurdu. Yağmacıları koruyup kollayan ve arınma çağrısı yapanları ise ihraçla tehdit eden Özel’in talancılarla, din ve ahlâk alerjisi bulunanlarla, vatan sevgisi olmayanlarla yol yürüme ısrarı öfkeye yol açtı. Milyonlardan “Karşımızda PM yok, yıkım ekibi var” çıkışı geldi. Siyasiler ve yazarlar da CHP’de arınma, yenilenme niyeti olmadığını belirttiler. Din ve ülke karşıtı, gerilim yanlısı vitrinin bunun tezahürü olduğunu aktardılar. Yolsuzları, arsızları, monşer artıklarını, terörden nemalananları kaptan köşkünden atmamayı yeğleyen CHP’nin zararlarının devam edeceğinin katileştiğini söylediler.

ŞAİBELİ FİGÜRLERLE NEREYE KADAR

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, şunları dile getirdi: “Özel, yanlış tavrında ve tercihinde ısrarcı. Aynı anlayışla, aynı ekiple yol yürüyor. Bu yönüyle umut vermiyor. Bir kere İmamoğlu’yla ilgili iddianame belli. İddianameyi okudum. Orada yer alan cümleler yenir yutulur gibi değil. Ve ortada hukuk var. Özel’in ya da başka birinin o hukuku yıpratmaya kalkma hakkı yok. Özel’in vitrinde şaibeli figürlere yer vermesi hata. Yani aklanıp gelmek başka, şüpheli olarak yönetimde bulunmak başka. O nedenle rüşvet, irtikâp iddialarında adları geçenlerin Parti Meclisi’nde olmaları şık değil. Demek ki Özel, İmamoğlu ve arkadaşlarına kalkan olmaya devam edecek. Ödün vermeyecek. Müdafi görevi görecek. Özel, yine Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Kılıçdaroğlu, Sabah’a demeç vermiş. Ne var bunda? Kılıçdaroğlu, arınma ve aklanma çağrısı yaptı. Özel, usulsüzlüklerle yâd edilenleri nereye kadar savunacak? Özel’in Mavi Vatan için ‘Masal’ diyenle, PYD’yi terör örgütü olarak görmeyenle, SİHA’lardan yakınanla yola devam etme kararı da hata. Bu yeni dönemde CHP’nin Türkiye’nin lehine adımlar atmayacağının işareti. Keşke Özel, toplumun fikirlerine, hem milli hem dini hem ahlâki hassasiyetlerine ehemmiyet verenlerle ilerleseydi. Şaibelere bulaşmamış, reformcu ve demokrat isimlerle vitrini doldursaydı. Ancak bunu yapmadı, ‘Ya hep ya hiç’ dedi. Kurultayda kükreyip durdu ama ekonomiye değinmedi. Yİ-ÜFE ve TÜFE’yi aşağı çekme adına neler yapacağını belirtmedi. Emekliye ve çalışana vaatte bulunmadı. Heyhat! CHP’nin bu mantaliteyle ülkeye zararı olur. CHP, bu taifeyle yüzde 25’te takılır. İktidar, ekonomiyi daha iyileştirdiği takdirde de yerinde kalır. Yani karşımızda İmralı’ya temsilci yollamayan bir CHP var. Böyle bir şey olur mu? Bu, Kürtleri çok üzdü. Kürtlerle bir araya geliyorum ve Özel’le ilgili şikâyetlerini duyuyorum. 39. Olağan Kurultay’da gördüğüm fotoğrafı yadırgadım. Eskiden öyle olmazdı. Her bir kurultay coşkulu geçerdi. Şu anda o yok. Her bir delege yerinde oturup Özel’i dinliyor.”

KURULTAY FORMALİTEDEN İBARET

Siyasal İletişimci ve Yazar Ferhat Murat da şunları söyledi: “CHP’de dönüşüm olmayacağı görülüyordu. Bunu Özel’in anahtar listesinden anlamak mümkündü. Parti Meclisi için oluşturulan listede Burhanettin Bulut, Baki Aydöner ve Özgür Karabat gibi şaibe ya da rüşvet iddialarıyla karşı karşıya olan isimler vardı. Aydöner ve Karabat’ın adı Parti Meclisi, İmamoğlu’nun avukatlarından Turhan Taşkın Özer’in adı Yüksek Disiplin Kurulu için adı geçiyor. Bu durum da CHP’nin İmamoğlu’nun kontrolünden çıkmayacağını ortaya koyuyor. Gelinen aşamada 39. Olağan Kurultay’ın formalite olduğu, CHP’de yenilenme olmayacağı açık. Özel’in İmamoğlu’nun siyasi avukatlığını yapmaya devam edeceği aşikâr. Özel’in ana muhalefet yerine İmamoğlu’nun müdafiliği görevini yürüteceği muhakkak. CHP’de vitrinin de Erdoğan karşıtlığına devam edeceği net. İşte Özel’in ekibinde bulundurmakta kararlı olduğu ‘Mavi Vatan’a karşı çıkan, PYD’ye laf etmeyen, toplumun inancıyla barışık olmayan figürler bunun kanıtı.”

Kaynak: Yeniakit