Sosyal medyada bunu yapan yandı! Bu günden sonra suç sayılacak

Sosyal medyada, özellikle bazı işletme hesaplarına, pazarlama konusunda çok daha başarılı bir yol çizmesine yardımcı olan sahte takipçi ve beğeniler için yolun sonuna gelinmiş olabilir. Sosyal medya siteleri tarafından halihazırda savaş başlatılmış olan sahte hesaplara karşı, New York eyaleti için ilk defa yasal bir düzenleme geldi.

Sahte takipçi satan siteler için yolun sonu göründü

Toplamda 15 milyon dolardan fazla para kazanmış olan Devumi adlı şirket, sahte hesaplar ile beğeni, takipçi ve yorum gibi hizmetler veriyordu. Gerçek hesapları kopyalaması ile dikkatleri üstüne topladı ve iş, hukuksal boyuta taşındı.

Daha önce, New York başsavcısı Letitia James tarafından “Yalan söyleyerek, kolay yoldan para kazanan Devumi şirketini işletenleri bulacak ve durduracağız” şeklinde yapılan açıklamanın ardından, bugün bir başka duyuru daha geldi.

Artık illegal olduğu açıklandı

Başsavcı Letitia James, Twitter üzerinden yapmış olduğu yeni açıklama ile, Devumi adlı şirketi yöneten kişilerin yakalandığı ve sahte hesaplarla verilen hizmetlerin, artık illegal olduğunu açıkladı.

Açıklamanın devamında şirketin kopyaladığı gerçek kullanıcı bilgilerinin, kullanıcılardan habersiz olarak satılmış olması da tekrar vurgulandı.

New York eyaleti genelinde, sahte hesaplarla ilgili hizmetler satmak, artık suç sayılıyor. Şu ana kadar sahte hesaplar konusunda ilk defa yasal bir adım atılmış olması, zincirleme şekilde diğer eyaletlerde ve ülkelerde de benzeri adımların atılmasına yol açabilir.

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