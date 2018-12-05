Sosyal medyada bunu paylaşanlar yandı! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile paylaşım yapanlar hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.05 Aralık 2018 Çarşamba 16:12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığını, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yazılı açıklama yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' başlığı altında Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğrafları da kullanmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı, tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyunun bilgilerine duyurulur" denildi.
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