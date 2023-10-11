Sosyal medyada bu 10 kurala dikkat! Sahte takipçileri böyle tespit edebilirsiniz!

Dünya genelinde 4,5 milyar insanın, yani küresel nüfusun neredeyse yüzde 55'inin, büyük platformların birinde en az bir hesabı var. Yine dünya genelinde internet kullanıcıları her gün yaklaşık iki buçuk saatini tercih ettikleri sosyal medya platformlarında haber okuyarak, hikaye ve resimler paylaşarak geçiriyor. Başka bir deyişle, sosyal medyanın, diğer insanlarla nasıl etkileşim ve iletişim kuracağımız da dahil olmak üzere, yaşamlarımız üzerinde tahmin edilemeyecek ölçüde etkisi var.

Dolandırıcıların da yuvası

İnternetin geneline bakıldığında sosyal platformların dolandırıcıların ve sahte haber dağıtanların yuvası haline geldiği görülüyor. Dünya genelindeki kullanıcı sayısının büyüklüğü, kullanıcıların oluşturdukları içeriklerin çeşitliliği ve kötü niyetli aktörlerin her duruma adapte olma hızı, bu platformların denetlenmesini sağlayan kurum ve kuruluşların işini çok zorlaştırıyor. Bu da, kullanıcıların sorunların çözümünü bulma konusunda kendi başlarına kaldıklarını gösteriyor.

Sahtekarları böyle tespit edin!

Sosyal medya platformlarında, gerçek olmayan profilleri ve hesapları kaldırma konusunda giderek iyileşme adımları atılıyor. Ancak yüzde 100 başarılı olmaktan çok uzaklar. Bu sitelerde karşılaştığımız şeyler hakkında hepimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. İşte ESET uzmanlarına göre sahtekarları tespit etmenin yolları:



Alışılmışın dışında bir biyografi: Sahte hesaplarda başka yerlerden kopyalanan ve güncellenen biyografiler bulunabilir ve bu da uyumsuz cümlelerin bir arada kullanılmasına yol açabilir.

Başkasını taklit edenler: Dolandırıcılar, kendilerine para gönderilmesini istemeden önce, romantik bir çevrimiçi ilişki kurmaya yönelik bir teklifle, flört sitelerinde yaptıkları gibi sahte sosyal medya profilleri kullanabilirler.

Arkadaşa ait profil resmi: Bazen dolandırıcılar bir arkadaşının hesabını kopyalamaya çalışır. Daha sonra arkadaşının başı dertteymiş gibi davranıp para isteyen acil bir mesaj gönderebilirler. Bunu yapmak göründüğünden daha kolaydır ve yine de pek çok farkında olmayan sosyal medya kullanıcısını kandırır.

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Doğrudan mesaj (DM) spamleri: Dolandırıcılık hesapları genellikle size sahte tekliflerle doğrudan mesaj göndermeye çalışır ve sizi başka birine DM göndermeye veya daha fazla bilgi edinmek için bir web sitesini ziyaret etmeye teşvik eder.

Gönderi hareketleri: Sahte hesaplar genellikle tek seferde - belki de benzer veya aynı başlıklarla - çok sayıda içerik yayımlar ve ardından sessizliğe bürünür. Veya hiç gönderi yayımlamayabilirler. Bu nedenle gönderilerin miktarını, kalitesini ve sıklığını kontrol edin.

Ücretsiz hediyeler: Örneğin bir anket karşılığı hediye ve/veya nakit teklif eden hesaplara dikkat edin. Bunu yapmak için büyük bir ismi taklit edebilir. Onlar sadece sizin kişisel bilgilerinizi istemektedir.

Çok indirimli ürünler: Sahte hesaplar aynı zamanda büyük oranda indirimli lüks eşyaların tanıtımını da yapabilir. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla gerçek değildir.

Rastgele yorumlar: Bir hesap gönderilerinize, içerikle ilgili olmayan yorumlar bırakıyorsa, büyük ihtimalle o hesap sahtedir.

Resmi bir onay işareti bulunmaz: Örneğin Instagram, Facebook ve X (Twitter) resmi işletme hesaplarını, ünlü isimleri ve diğerlerini belirlemek için onay işareti ya da rozetler verir.

Takipçiler ve Takip edilenler arasındaki uyumsuzluk : Bu özellikle Instagram’da ön plana çıkar. Spam hesapları otomatik olarak yüz binlerce kullanıcıyı takip eder ama bunların çok azı bu hesapları geri takip eder.