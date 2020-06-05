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Gündem

Sosyal medyada boykot çağrıları yağıyor! Ünlü marka Decathlon eşcinsel sapkınlığa göz kırptı

Fransız spor mağazası Decathlon, yayınladığı mesajla Lut kavminin artığı eşcinsel sapkınlara destek verdi. Bu küstahlık sonrası sosyal medyada Decathlon’a yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:56:00 -
Sosyal medyada boykot çağrıları yağıyor! Ünlü marka Decathlon eşcinsel sapkınlığa göz kırptı

Fransız spor mağazası Decathlon, yayınladığı mesajında eşcinsel sapkınlara göz kırparak yeni bir skandala imza attı. Decathlon Türkiye hesabından yapılan açıklamada, sözde 'onur ayı' kapsamında eşcinsel sapkınlık 'kapsayıcılık ve çeşitlilik' kisvesi altında meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Eşcinsel sapkınlığa olan büyük tepkinin 'ayrımcılık' olduğunu ileri süren Decathlon'a sosyal medyada tepki yağdı.

Müslüman sporcular için ürettikleri sporcu başörtüsünü Fransa'daki kamuoyu baskısı nedeniyle satışa sunmamışlardı!

Her tür ayrımcılığa karşı olduklarını ileri süren bir açıklama yapan firmanın geçtiğimiz yıl Müslüman sporcular için ürettiği ancak Fransa'daki kamuoyu baskısı nedeniyle satışa sunamadığı sporcu başörtüsünü hatırlatan vatandaşlar sosyal medyada #DecathlonBoykot tagı ile kampanya başlattı.

Boykot çağrısı kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıralara tırmandı.

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Yorumlar

Decatlon boykot

Boyko muzko zalatalıkko bunnara ne korsan ko devamlı ko doymazlar
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isimsiz

zamanında onur ayı koronavirüs nedeniyle iptal edilmeliydi
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