Sosyal medyada Belediye Başkanı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı, dikkat çekti! Tepki yağdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Kayseri’de bir oto galeride gerçekleştirilen kahvaltısı sosyal medyada büyük tepki yağdı. Görüntülerdeki masadaki zengin yiyecek çeşitleri vatandaşların dikkatini çekti.

Görüntülerde kilolarca pastırma, peynir ve et gibi fiyatı son dönemde artan ürünler dikkat çekti. Kullanıcılar, bu durumu “Vatandaş kuru ekmekle öğün atlatırken gösteriş” olarak yorumladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, ekonomik zorluk yaşayan kesimler arasında tepki topladı. Vatandaşlar, belediye başkanlarının halka örnek olması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili henüz Rasim Arı’dan resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medya tepkileri, yerel yönetim davranışlarının halk nezdinde ne kadar hassas karşılandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Siyonist israil’e finansman sağlayan marka dondurmalardan dağıtan ve belediyeciliği sosyal medyada paylaşılan videolar zanneden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yine skandallarla gündeme geldi. Uygunsuz ilişkileri ifşa olduktan sonra AK Partiden kovulan ve yerel seçimlerde İYİ Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, bu kez lüks bir kahvaltı sofrası paylaşması tepkilere neden oldu.. Görüntülerde Arı’nın, “Nasıl acıktım. Dün sabahtan beri kahvaltı yapmıyorum senin kahvaltın için.” ifadelerini kullandığı duyulurken kamuoyundan tepkiler yükseldi.