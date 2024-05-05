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Gündem Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-05 19:49:00 -
Sosyal medyada Ankara Emniyeti iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in internet üzerinden katıldığı bir yayında; Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve Türkiye'nin huzuru için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."

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