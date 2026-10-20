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Gündem Partinin adı ‘yeni’lendi, Gezici kafa değişmedi! Özel Avrupa’ya özendi halkı sokağa çağırdı
Gündem

Partinin adı ‘yeni’lendi, Gezici kafa değişmedi! Özel Avrupa’ya özendi halkı sokağa çağırdı

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Partinin adı ‘yeni’lendi, Gezici kafa değişmedi! Özel Avrupa’ya özendi halkı sokağa çağırdı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa’daki sokak eylemlerinde olduğu gibi herkesi sözde Halk TV için 14 ilde sokağa çıkmaya çağırdı.

CHP’nin başında olduğu gibi Yeni Parti Genel Başkanı olarak belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan, Türkiye'yi Batı'ya şikâyet eden ve her fırsatta  vatandaşları sokağa davet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha sokak çağrısında bulundu. Özgür Özel, grup toplantısında 14 ili işaret ederek herkesi sözde Halk TV’ye kayyum atanmasını protesto için sokağa çıkmaya davet etti.

AVRUPA SOKAKLARI AĞZINI SULANDIRDI!

Türkiye’yi de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yangın yerine çevirmeye azmettiği anlaşılan Özgür Özel provokasyon çağrısını açık açık dillendirerek, “Yarın akşam saat 19.00'da Halk TV'nin önünde bütün Halk TV izleyicileriyle birlikte destek olmaya, mücadele yapmaya, Halk TV'nin hakkını halk için savunmaya gidiyoruz” çağrısını yaptı.

SÖZDE “SANSÜRE HAYIR” YÜRÜYÜŞÜ YAPACAKLAR!

Özel konuşmasında, “Ayrıca basın meslek örgütleri bu hafta sonu pazartesi, ‘sansüre hayır habere özgürlük’ diyerek cumartesi günü 14 ilde saat 14.00'te yürüyüş, eylem ve basın toplantısı düzenliyorlar. Bu eylemlere bütün Yeni Partilileri, bütün muhalefetin sesinin kısılmasına isyan eden bütün demokratları yarın akşam Halk TV'ye, cumartesi de 14 şehirdeki basın meslek örgütlerinin eylemlerine davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Selım

Bi git ya hırsızlık yaparsınız halkı sokaga cagırırsınız halt tvnın sahıbı rusvetten yargılandıgı ıcın yurt dısında kacar yine sokak dersınız utanma duygunuz kalmıs suratlar kosele tukursen sukredecek hale geldiniz bıktırdınız artık

...

Halkı kendin için sokağa davet et ondan sonra tv karşısında elinde kahven ile olanları keyifle seyret. Aklı olan senin için sokağa çıkmaz.
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