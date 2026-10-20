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Gündem Asya'da küresel güçlerin nüfuz savaşı derinleşiyor! Filipinler'deki derin çatışmanın arkasında kimler var?
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Asya'da küresel güçlerin nüfuz savaşı derinleşiyor! Filipinler'deki derin çatışmanın arkasında kimler var?

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Asya'da küresel güçlerin nüfuz savaşı derinleşiyor! Filipinler'deki derin çatışmanın arkasında kimler var?

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, hükümetin kendisini ulusal güvenliğe ilişkin suçlamalarla ilişkilendirdiğini ancak bunları destekleyecek somut deliller sunamadığını ifade etti. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. yönetiminin meclisteki müttefikleri eliyle yürütülen azil sürecini sert sözlerle eleştiren Duterte, Çin finansmanlı ticari girişimler ve Laos'taki uyuşturucu iddialarıyla şahsının hedefe konduğunu savundu.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, hükümetin kendisini ulusal güvenliğe ilişkin suçlamalarla ilişkilendirdiğini ancak bunları destekleyecek somut deliller sunamadığını belirtti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre Duterte, konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin görevden alınmasını gerektirecek bir suç işlediğine dair ikna edici kanıt sunulmadığını savundu.

Hükümetin kendisine yönelik suçlamaları ulusal güvenlik meselesi olarak göstermeye çalıştığını öne süren Duterte, Çin finansmanıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir ticari girişim ile Laos'taki uyuşturucu operasyonunun Mindanao-Davao merkezli bir komployla ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Duterte, "Peki, hükümetin bu geniş kapsamlı suçlamaları kanıtlamak için elinde ne tür deliller var? İkna edici bir şekilde sunulan hiçbir delil yok." ifadelerini kullandı.

Özellikle Laos'a seyahat ettiğini gösterdiği öne sürülen belgenin sahte olabileceğini ileri süren Duterte, söz konusu belgenin "güvenilir kanıtlarla desteklenmeyen bir anlatıyı güçlendirmek için uydurulmuş gibi göründüğünü" kaydetti.

 

Duterte'nin, Laos'ta ele geçirilen uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu ve operasyon öncesinde ülkeye seyahat ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca, Duterte'nin eşinin bağlantılı olduğu bir şirketin Çin ve Hong Kong'dan şüpheli para transferi aldığı öne sürülmüştü.

- Ne olmuştu?

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın müttefiklerinin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi, Duterte hakkında mayıs ayında "açıklanamayan servet", "gizli devlet fonlarının kötüye kullanılması", "rüşvet ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisinin öldürülmesi halinde başkanın, eşinin ve eski bir Meclis başkanının da öldürülmesi yönünde kamuoyuna yönelik tehditlerde bulunduğu" iddiaları üzerine azil davası açmıştı.

Duterte ise hakkındaki bu iddiaları reddetmişti.

Filipinler'de Temsilciler Meclisine bağlı savcılar, 13 Ekim'de Senatodaki mevcut azil yargılamasını hızlandırmak için Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkındaki 4 azil maddesinden 3'ünü düşürmüştü.

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