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Spor 1905 Hukukçular Derneği’nden Hasan Emrah Savcı’ya hadsiz sözler
Spor

1905 Hukukçular Derneği’nden Hasan Emrah Savcı’ya hadsiz sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sosyal medyada daha çok takip edilmek istenen 1905 Hukukçular Derneği, Akit TV Futbol Yorumcusu Emrah Savcı’yı hedef göstererek, kendilerince takipçi sayılarını arttırma peşine düştüler.

1905 Hukukçular Derneği, Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı’ya küstah sözlerle saldırdı. Akit TV'nin futbol klasiği olan Orta Saha programında, Hasan Emrah Savcı’nın belgeler sunarak yaptığı konuşmaya karşılık, Galatasaraylı dernekten hakaretvari bir açıklama geldi.

Gazetemizin Spor Müdürü ve Akit TV futbol yorumcusu olan Savcı’nın son günlerdeki popülaritesinden faydalanarak sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmaya çalışan 1905 Hukukçular Derneği, programda sunulan belgelere yönelik hiçbir cevap veremedi.

Savcı’nın spor yorumculuğunun sınırlarını aştığı savunulan açıklamada, bir hukuk derneğinden beklenmeyecek ifadelere yer verildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

HASAN EMRAH SAVCI NE DEMİŞTİ?

Akit TV’de futbol gündemini yorumlayan Hasan Emrah Savcı, yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Yüz binlerce görüntüleme ve on binlerce beğeni alan konuşmada Savcı şunları söylemişti:

Galatasaray: “Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim..

Hasan Emrah Savcı: "Ben de Galatasaraylıların hafızasını bir tazelemek istiyorum, çünkü buna ihtiyaçları var. 

​29 Aralık 2022 Sivasspor-Galatasaray maçı. Hatırlayalım Zumbacı hakem Erkan Özdamar, Özgüç Türkalp 'ofsaytımsı'nın türediği, futbol literatürüne Galatasaray-Sivasspor maçıyla hediye edilen o pozisyon. 

​Yine gelelim 28 Eylül 2024 Galatasaray-Kasımpaşa maçı. Hakemi kimmiş? Oğuzhan Çakır. Bu penaltıyı verirsen bir daha burada Rams Park'ta düdük çalamazsın diyen Okan Buruk'tan bahsediyoruz. 

​Yine geliyoruz 4 Ocak 2025'e Galatasaray-Göztepe maçı. Barış Alper Yılmaz'ın ağzından ağız dolusu küfrü çok net şekilde bütün seyirciler görüyor ama hakemler görmüyor Neden? Çünkü bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanı var. Başakşehir deplasmanına Barış Alpersiz gitmek istenilmiyor. 

Hafızaları tazelemeye devam edelim. Yani bu sosyal medyada oturup da Gençlerbirliği maçı öncesinde bir takım algı operasyonları yapılmasıyla bu işler olmuyor. Yani şampiyonluk nasıl geliniyor deniliyor ya, işte 4 yıl üst üste böyle böyle inşa ediliyor. 

 

​Sonra ne oluyor? 6 tane yöneticisi şu anda Galatasaray'ın fondan, işte siz deyin kara paradan, siz deyin bahisten soruşturma geçiriyorlar. 6 tane yöneticisinden bahsediyorum, bir tanesi hâlen aranıyor. 

​Ve şimdi bunlar varken Galatasaray kulübünden bir açıklama yapılıyor. İfade aynen şu: 'Kamuoyunun hafızasını tazeleyin.' Evet, neyin hafızasını tazeliyorsunuz?

Bakın, bunlar devede kulak diyorum size, yani 2-3 tane örnek verebiliyorum yayınımız kısıtlı olduğu için zaman açısından.

 

​E, biz de burada Galatasaraylıların hafızalarını tazeleyelim. Ne olacak peki? Yani 4 yıl üst üste şampiyonluklara alınıyorken, işte şampiyonlukların hepsi pür-ü pak mıdır yani? Mesela Galatasaraylılar nezdinde 4 yıl üst üste Okan Buruk'un kazandığı şampiyonlukların hepsi pür-ü pak mı? 

​Ben de buradan soruyorum Galatasaraylılara o zaman: Yani siz maç öncesinde Gençlerbirliği maçına çıkıyorsunuz, bir algıya çıkıyorsunuz, bir algı operasyonu başlatıyorsunuz. Neymiş? 'Kamuoyunun hafızasını tazeleyin.' Neden bunlar söylenilmiyor peki? Neden bunlar masaya konulmuyor?"

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