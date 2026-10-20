Sonucuna çok şaşıracaksınız! Hayvanlar için otoyolun üzerine dev köprü yaptılar

Colorado’da her gün ortalama bir yaban hayvanı-araç kazasının yaşandığı Interstate 25 otoyolunun bir bölümü, hayvanlar için hazırlanan özel geçiş sistemiyle değişti. Yaklaşık 10 ay önce tamamlanan köprü ve alt geçitlerin ardından kazalarda yüzde 91 düşüş kaydedilirken, kameralar çok sayıda türün otoyolu güvenli şekilde geçtiğini ortaya koydu.

Altı şeritli otoyolun üzerinden geçiyor

Denver ile Colorado Springs arasındaki otoyolun üzerine inşa edilen yaban hayatı köprüsü, yaklaşık 61 metre genişliğinde ve 64 metre uzunluğunda. Üzeri çimlerle kaplanan yapı, hayvanların köprüye daha rahat çıkabilmesi için eğimi düşük girişlerle tasarlandı. Geçit, otoyolun iki tarafındaki yaklaşık 158 kilometrekarelik yaşam alanını birbirine bağlıyor. Projenin yalnızca üst geçitten ibaret olmadığı, yol boyunca yaklaşık 2,4 metre yüksekliğinde kilometrelerce çit ile beş büyük yaban hayatı alt geçidinin de oluşturulduğu belirtildi.

Geyikler, ayılar hatta kurbağalar kullanıyor

Yetkililerin takip ettiği görüntülerde elkler, ayılar ve pronghorn olarak bilinen Amerika antiloplarının köprüden geçtiği görüldü. Geçişi kullanan türler bununla da sınırlı kalmadı. Katır geyikleri, çakallar, tavşanlar, kuzey leopar kurbağaları ve tehdit altındaki Preble çayır sıçanlarının da sistemden yararlandığı tespit edildi. Colorado’daki bir yaban hayatı biyoloğu, kendisini en çok etkileyen görüntülerden birinin yavrusuyla birlikte otoyolun altından güvenli şekilde geçen bir elk olduğunu söyledi.

Büyük hayvanlar için özellikle üst geçit tercih edildi

Bölge, büyük yaban hayvanlarının yoğun olarak hareket ettiği alanlardan biri olarak biliniyor. Yetkililer, bazı büyük hayvanların tünel ve alt geçitleri kullanmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle büyük boynuzlu elklerin dar yapılarda hareketinin kısıtlanması, daha açık ve geniş geçişlerin tercih edilmesinde etkili oldu.

Pronghornların da çevreyi geniş açıyla görebildikleri açık yapıları tercih ettiği belirtildi. Yıllardır Interstate 25’i aşmakta zorlanan hayvanların yeni köprünün açılmasıyla otoyolun diğer tarafına geçmeye başladığı kaydedildi.

Kazalar yüzde 91 azaldı

Colorado Ulaştırma Departmanının verilerine göre sistem kurulmadan önce bu otoyol kesiminde ortalama her gün bir yaban hayvanı-araç kazası meydana geliyordu. Köprü ve bağlantılı geçiş sisteminin tamamlanmasının üzerinden geçen 10 ayda ise bu tür kazalarda yüzde 91 azalma yaşandı.