Dünyayı kan gölüne çeviren Trump ve Bibi birbirini pohpohladı! Katil kardeşlerin telefon komedisi!

Gazeteci Yazar Mustafa Kurdaş’ın sosyal medya hesabından “Netanyahu-Trump dostluğu! Telefon şov ile dünyaya kendi gerçeklerini ilan! Trump severler için ibretlik!” notuyla paylaştığı videoda iki lider birbirlerini komik ifadelerle pohpohluyor…

İşte Netanyahu ve Trump’ın yaptığı telefon komedisinin videosunda yer alan konuşma…

NETANYAHU: TÜM MEDENİYET SİZİN BU CESARETİNİZLE CESARET BULUYOR

"Bu inanılmaz destek için çok müteşekkirim. Özgür dünyanın ve Amerika'nın inanılmaz bir lideri oldunuz. Açık ara, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu ve olacağı en büyük dostsunuz. Ve tüm medeniyet sizin bu cesaretinizle cesaret buluyor. Donald, bitirmemiz gereken bir iş var; bunu söylediniz ve birlikte bitireceğiz. Bunu bitireceğiz ve bunu başka kimse yapmayacak."

DONALD TRUMP: ASLINDA BUNU KENDİ BAŞIMA BEN HAZIRLADIM

"Aslında bunu kendi başıma ben hazırladım. Birilerinin yazıp koyduğu bir şey değildi, benim tarafımdan hazırlandı. Sen bir savaşçısın; kendi ülken ve muhtemelen başkaları tarafından haksızlığa uğradın ama bu gülünç duruma rağmen sana haksız davranıldı. Ama sen harika bir savaşçısın ve bunu kanıtlayacağız... Bunu çok yakında kanıtlayacağız. Müthiş bir insan olduğunu düşünüyorum Bibi. Bunu yapacağını biliyordum, aslında büyük bir zafer elde edeceğini düşünüyorum. Yanımda görmek istediğim adam sensin Bibi."

NETANYAHU: GENİŞLETEBİLECEĞİMİZ BİR BARIŞ VAR

"Peki, size şunu söyleyeyim: İttifakımızın birlikte harika şeyler başarabileceğimizi kanıtladığını söyleyebilirim. Hâlâ bitirmemiz gereken bir iş var. Genişletebileceğimiz bir barış var çünkü eminim ki gücümüz biliyorum ki gücümüz başka ülkeleri de getiriyor (açık bir hatta olduğumuz için detaylandırmak istemiyorum) ama hepimiz biliyoruz ki sizin liderliğiniz altında bir araya getirdiğimiz o tarihi İbrahim Anlaşmalarını genişletebiliriz. Ve Amerika'daki insanlar bilmeli ki, siz karşı karşıya oldukları en büyük tehlikeye, yani nükleer silahlara sahip bir İran'a karşı dik durdunuz. Buna izin vermeyeceğiz."