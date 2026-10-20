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Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

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Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

Mısır'da tarlasında çalışırken 2 dev kafa bulan çiftçi, durumu yetkililere haber verince son zamanların en önemli keşiflerinden birini ortaya çıkardı.

#1
Foto - Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

Mısır'da tarlasında çalışırken tesadüfen tarihi bir taş bulan çiftçinin ihbarı, önemli bir arkeolojik keşfi beraberinde getirdi. Nil Deltası'ndaki arazide bulunan pembe taşın üzerindeki hiyeroglifleri fark eden çiftçi Halid el-Şahat, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen arkeologlar, yaptıkları incelemelerde Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarından II. Ramses'e ait iki dev heykelin kalıntılarını ortaya çıkardı.

#2
Foto - Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından duyurulan keşifte, heykel parçalarının yanı sıra firavunun unvanlarının yazılı olduğu taş blok da dikkat çekti.

#3
Foto - Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

28 METREYE ULAŞAN DEV HEYKELİN İZLERİ BULUNDU Kazılarda, II. Ramses'e ait olduğu değerlendirilen heykellerden birinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde baş kısmı bulundu. Firavunun, hem Yukarı hem de Aşağı Mısır üzerindeki hâkimiyetini simgeleyen çift taçla tasvir edildiği belirtildi. Heykelin sırt bölümüne ait bir parçada ise II. Ramses'in resmî kraliyet unvanının yazılı olduğu tespit edildi. Bulunan baş kısmının büyüklüğünden yola çıkan yetkililer, heykelin kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olabileceğini düşünüyor.

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Foto - Tarih ayaklarının altından çıktı: Tarlasını kazınca bulduğu şaşırttı!

PEMBE TAŞIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ Çiftçi Halid el-Şahat'ın ilk olarak bulduğu pembe granit taşın uzunluğu 1,2 metreden fazla. İkinci heykele yaklaşık 1 metre uzaklıkta bulunan taşın üzerinde, II. Ramses'e ait iki kraliyet unvanının izleri tespit edildi. Yazıtlarda yer alan ifadelerden biri, Yukarı ve Aşağı Mısır'ın kralı anlamına gelen “Nesw-Bity”, diğeri ise Güneş tanrısı Ra'nın oğlu anlamındaki “Sa-Ra” oldu. Keşif karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını belirten çiftçi, yetkililerin buluntuların bölgenin tarihini değiştirebileceğini söylediğini aktardı.

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