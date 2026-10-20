Askeri eğitim merkezine korkunç saldırı! Can kaybı 73'e yükseldi

Yemen'in Şebve vilayetinde, İran destekli Husilerin dün hükümete bağlı güvenlik personelinin eğitim aldığı merkeze düzenlediği balistik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Şebve Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Avad Muhammed bin el-Vezir'in saldırıda yaralananların sağlık durumunu ve tedavileri için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Vezir ve yerel yetkililerin katıldığı görüşmede sunulan rapora göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği, kayıp 14 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Şebve Valisi Vezir ise yaralıların durumunun yakından takip edilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin en kısa sürede sağlanması talimatını verdi.

İlk açıklamada 53 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

Vezir, tedavi gören tüm yaralıların masraflarının yerel yönetim tarafından karşılanacağını ve ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin sağlanacağını ifade etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, dün yaptığı açıklamada, Husilerin Şebve'de güvenlik ve polis birimlerine bağlı personelin eğitim gördüğü Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi'ni üç balistik füzeyle hedef aldığını bildirmişti.

Şebve Valiliği, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.