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Gündem Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti
Gündem

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı babasına sosyal medyada uygulanan sansüre isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:09:00 - 2021-11-04 21:45:43
Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

Abdullah Çatlı, 25. ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Abdullah Çatlı'nın kızı Dr. Gökçen Çatlı, babasına sosyal medyada uygulanan sansüre tepki gösterdi. "Evlatları ve ailesi olarak onunla ilgili paylaşım yapma hakkımıza sansür uygulanıyor." diyen Dr. Çatlı, "Açıkçası babamla ilgili paylaşım engelinin altında lobi faaliyeti olduğunu ve bunların mahiyetini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Gökçen Çatlı şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 yıldır Instagram, Twitter ve Facebook babam Abdullah Çatlı'nın ismini, fotoğrafını, videosunu paylaşınca, paylaşım sahiplerine süreli veya süresiz paylaşım yasağı getirmektedir. Kimi sayfalar ise tümüyle kapatılmakta. Aslında bu durum 5 yıl önce benim sosyal medya hesaplarımın kapatılmasıyla başladı. Bizler bu konuda bir çok girişimde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Ben ve kardeşim evlatları olarak babamızla ilgili bırakın siyasi bir paylaşımını, baba kız fotoğrafı bile paylaşamıyoruz. Bunun altını çiziyorum."

'Babam bizler için yiğit bir kahramandır'

"Bu durumu şiddetle kınıyoruz ve insan haklarına aykırı olduğunu biliyoruz. Açıkçası babamla ilgili paylaşım engelinin altında lobi faaliyeti olduğunu ve bunların mahiyetini biliyoruz. Babam bizler için yiğit bir kahramandır. Diyelim ki bu lobiler için kendisi tehlike oluşturmaktadır. Kime göre? Neye göre? Türkiye düşmanı olan ve Türk dünyasına karşı yıkıcı emelleri olanların gözünde, babam tehlikeli görülmüşse ve gerisinde bıraktıkları halen korku oluşturuyorsa ne mutlu bize. Bu da bizler için ayrı bir sevinçtir. Bu arada suç bireyseldir. Evrensel hukukta bizlere uygulanan bu durumun mantıklı bir izahı yoktur."

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