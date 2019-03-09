Sosyal medya yıkıldı! Melih Gökçek'ten Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yaptığı Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.09 Mart 2019 Cumartesi 11:29
Sosyal medyayı aktif kullanan Melih Gökçek, yaptığı paylaşımla Twitter'ı salladı.
"Günündiyaloğu" başlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yine gündem oldu.
İşte Gökçek'in o paylaşımı:
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