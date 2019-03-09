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Sosyal medya yıkıldı! Melih Gökçek'ten Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yaptığı Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:29
Sosyal medya yıkıldı! Melih Gökçek'ten Erdoğan-Kılıçdaroğlu paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan Melih Gökçek, yaptığı paylaşımla Twitter'ı salladı.

"Günündiyaloğu" başlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yine gündem oldu.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:29
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Twitter
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • HTURK HTURK 16 dk önce
    Soru : Erdoğan seni neden azletti Cevap:Kılıçdaroğlu vatan hainleri ile aynı safta.

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