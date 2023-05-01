Sosyal medya yıkıldı! Başrolde Kılıçdaroğlu ve teröristbaşı Karayılan var
Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "haydi" başlıklı seçim sloganına bebek katili PKK elebaşlarından Murat Karayılan da eklendi. Video sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "haydi" başlıklı seçim sloganına bölücü terör örgütü PKK teröristbaşlarından Murat Karayılan da eklendi. Söz konusu video yayınlamasının ardından kısa sürede gündem oldu.
"Türkiye'de özerklik kuracağız"
ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Murat Karayılan, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını belirterek bölücü planlarını açıklamıştı.
Kırmızı kategoride aranan PKK teröristbaşı Karayılan 2 gün önce; PKK'nın bölücü olmadığını, Türkiye'yi dönüştürmeye çabaladıklarını ve özerklik getirmek istediklerini açıklamıştı.
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