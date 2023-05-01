  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya yıkıldı! Başrolde Kılıçdaroğlu ve teröristbaşı Karayılan var
Gündem

Sosyal medya yıkıldı! Başrolde Kılıçdaroğlu ve teröristbaşı Karayılan var

Yeniakit Publisher
2023-05-01 12:29:00 -

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "haydi" başlıklı seçim sloganına bebek katili PKK elebaşlarından Murat Karayılan da eklendi. Video sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "haydi" başlıklı seçim sloganına bölücü terör örgütü PKK teröristbaşlarından Murat Karayılan da eklendi. Söz konusu video yayınlamasının ardından kısa sürede gündem oldu.

"Türkiye'de özerklik kuracağız"

ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Murat Karayılan, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını belirterek bölücü planlarını açıklamıştı.

Kırmızı kategoride aranan PKK teröristbaşı Karayılan 2 gün önce; PKK'nın bölücü olmadığını, Türkiye'yi dönüştürmeye çabaladıklarını ve özerklik getirmek istediklerini açıklamıştı.

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Gündem

Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali
Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Gündem

Akit Medya Grubu yangınıyla ilgili ŞOK detaylar… Önce büyük bir patlama sesi duyuldu! Akit’teki yangında İBB ihmali

Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü
Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Gündem

Akit medya binamızdaki yangın 60 saat sonra söndürüldü

Susturun şu Akit’i!
Susturun şu Akit’i!

Gündem

Susturun şu Akit’i!

Akit Medya’daki tahribat büyük!
Akit Medya’daki tahribat büyük!

Gündem

Akit Medya’daki tahribat büyük!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

millet bunlara dersini vermesse bu gazla bunlar belediye seçimlerinde bu videoların gerçegini çekerler, utanmazlarda,

Taraflı

Bu Karayılan sizinkilerin Kandil'de çınar ağacı altında sohbet ettiği, muzunu yediği, hatıra resmi çektirdiği Karayılan değil mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23