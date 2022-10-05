Sosyal medya yasası Pinokyo Özdağ'ı hoplattı... ‘Artık yalan söyleyemem’ telaşı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Meclis’in açılmasıyla birlikte görüşülmeye başlanan teklif, özellikle bir kesimi tedirgin etti. Bunların başında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor. Çünkü Özdağ, özellikle sosyal medyada yaydığı yalanlarla son dönemlerde gündeme gelmeyi başarıyor.

ÖZDAĞ, YALAN SÖYLEYEMEYECEĞİ İÇİN TEDİRGİN

Popülist söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalışan, iç savaş çığırtkanlığı yaparak Türkiye’yi karıştırmak için elinden geleni yapan Özdağ, özellikle sığınmacılar üzerinden hemen hemen her gün birçok yalan söylüyor, provokasyon yapıyor.

Özdağ, ‘’Teklif kabul edilirse yalan söyleyemem’’ korkusuyla tedirginlik yaşıyor.

ÖZDAĞ GİBİ YASA ALMANLARI DA KORKUTTU

2017’de Almanya’da kabul edilen sosyal medya yasasının reklamını yapan Alman DW Türkçe de harekete geçti. Türkiye’de yaptığı yalan ve algı dolu haberleriyle bilinen DW Türkçe, Türkiye görüşülen teklifi ‘’Sansür yasası’’ olarak lanse etmeye çalışıyor…