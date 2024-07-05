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Sosyal Medya Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı
Sosyal Medya

Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 22:35:00 -
Sosyal medya ünlüleri Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir, kazada yaralandı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında sosyal medya ünlüsü Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kandıra ilçesi D-605 karayolu Karasakallar mevkisinde meydana geldi. Zelal Işıl Özdemir yönetimindeki 34 KHR 023 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Zelal Işıl Özdemir ve otomobilde bulunan Enes Batur ile C.E. yönetimindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zelal Işıl Özdemir ve Enes Batur kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, C.E. yönetimindeki araçta bulunan 2 kişi ise Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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