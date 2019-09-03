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Sosyal medya tatile çıktı

Twitter’da tatilcilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemi verileri incelendi.

03 Eylül 2019 Salı 12:58
Sosyal medya tatile çıktı

Twitter’da tatilcilerin Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemi verileri incelendi. Tatilciler, son 3 ayda tatil ile ilgili 1 milyon 953 bin adet tweet attı. Yüzde 67,4’lük oran ile en fazla erkekler tatil ile ilgili konuşurken, 419 bin 718 adet tweet ile en fazla konuşulan tatil beldesi ise Bodrum oldu.



Türkiye’de her yıl 70 milyona yakın yerli turist, tatil için yer değiştiriyor. Kimisi memleketlerinin yolunu tutarken, kimisi de ünlü tatil beldelerini tercih ediyor. Geride bıraktığımız bu üç ayda; okulların tatil olması başta olmak üzere, uzun Ramazan ve Kurban Bayramı tatil süreleri, bu hareketliliği daha da artırdı. Bu kapsamda Related Digital’in çatısı altında yer alan sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum da sosyal medyada tatilcilerin nabzını tutan bir araştırmaya imza attı. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemini kapsayan sosyal medya analizine göre, tatil kelimesi 1 milyon 953 bin 132 konuşulma ile Twitter’da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yüzde 67,4’lük oran ile en fazla erkekler tatil ile ilgili konuşurken, tatil ile ilgili atılan 2 milyona yakın tweet, tüm dünyada 5,5 milyar kişiye ulaştı ve 10,8 milyar adet etkileşim aldı.



Tatilciler güneye indi


Araştırmaya göre; en çok konuşulan tatil bölgesi Bodrum oldu. 307 bin Twitter kullanıcısı Bodrum ile ilgili 419 bin tweet attı. Bu tweetler 1.6 milyar kişiye ulaştı ve 4 milyar adet etkileşim aldı. Bodrum’u 125 bin adet konuşulma ile Alanya izledi. Yüzde 72,1’i erkek olmak üzere 95 bin Twitter kullanıcısı Alanya ile ilgili 121 bin adet tweet attı. Bu tweetler 314 milyon kişiye ulaştı ve 604 milyon adet etkileşim aldı. Son dönemin en çok tercih edilen tatil bölgesi olan Çeşme ise söz konusu sıralamada Alanya’nın ardından geldi. Yüzde 64,5’i erkek olmak üzere 104 bin 700 Twitter kullanıcısı Çeşme ile ilgili 121 bin 300 adet tweet attı. Bu tweetler tüm dünyada 441 milyon 800 bin kişiye ulaştı ve 980 milyon adet etkileşim aldı. Çeşme’yi sırasıyla Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Datça, Kaş, Ayvalık, Didim, Alaçatı ve Bozcaada izledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:58
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