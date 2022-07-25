Sosyal medya sayfasında sürpriz! Erdoğan söyledi Kılıçdaroğlu yaptı
Türkiye siyasetinde unutulmaz skandallara imza atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Bay Kemal" ifadesini Twitter profiline ekledi.
2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefet arasında aday tartışmaları devam ederken CHP içerisinde de adeta bir savaş yaşanıyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içerisinde isimleri cumhurbaşkanı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i saf dışı bıraktı.
Cumhurbaşkanı adaylığına oynayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken bir hamle yaptı.
Türkiye siyasetinde unutulmaz skandallara imza atan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Bay Kemal" ifadesini Twitter profiline ekledi.