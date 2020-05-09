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Gündem

Sosyal medya sallandı! Erdoğan kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle başlatılan ve kısa süre içinde sosyal medyada zirveye oturan paylaşımları karşılıksız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:24:00 -
Sosyal medya sallandı! Erdoğan kayıtsız kalmadı

Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformu Twitter'da başlatılan #GeceyebirErdoğanSelamı isimli hashtage kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Vatandaşların gece boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan etkinliğe kayıtsız kalmadı ve Twitter'dan yaptığı ''#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam. '' paylaşımı ile takipçilerine teşekkür etti.

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Yorumlar

Sayin baskana selam olsun, selamet bulsun

Milletine asik ne bikar ne yorulursun. O bizi sevviyor bizde onu. böyle bilsin. Allahim, daim seni korusun.
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Troller

İyi çalışıyor maşallah
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