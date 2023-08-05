Sosyal medya sallandı! Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan şok paylaşım

Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede fotoğrafları yayılan Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sakine Garipoğlu'nun eleştirilmesinin başlıca sebebi, birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmaları oldu.

Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken, kız kardeş Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım tartışmaya neden oldu.

Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

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Yapılan adli tıp araştırmalarına göre; Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi. DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu tespit edildi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.